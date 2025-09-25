Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну

Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну

Ua en ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:37
Зеленський обговорив з представниками США інвестиції в Україну
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів важливу онлайн-розмову з лідерами провідних американських компаній та президентами корпорацій, присвячену розвитку інвестицій в Україну та підтримці економіки країни. За словами Зеленського, обговорювалися можливості збільшення капіталовкладень та партнерства з українськими компаніями.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Українські технології привертають американські інвестиції

Глава держави підкреслив, що Україна продовжує реформи, рухається на шляху до членства в ЄС та активно розвиває власне виробництво дронів, а також підтримує понад 300 технологічних компаній. Уже десятки великих міжнародних корпорацій виявили готовність стати партнерами українського бізнесу.

Зеленський також зазначив, що нещодавно стартував інвестиційний фонд з реконструкції України, перші внески до якого становили 150 мільйонів доларів США. Він подякував усім компаніям, що інвестують, постачають обладнання та технології та разом з Україною стають сильнішими.

Особливо президент відзначив підтримку США, наголосивши, що лише сила змусить російського очільника сісти за стіл переговорів.

Український лідер підкреслив, що міжнародні інвестиції та партнерство бізнесу є ключовими елементами для економічного відновлення країни та забезпечення її майбутньої стабільності.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету та привітав їх зі святом Рош га-Шана. Він підкреслив важливість подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів на федеральному рівні та в Конгресі.

До цього Володимир Зеленський заявив про незмінність двопартійної підтримки з боку США. Він подякував американському народові, президентові Дональду Трампу та членам Конгресу за послідовну допомогу у протистоянні російській агресії.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
