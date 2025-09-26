Візит Зеленського до США — з ким Україна провела зустрічі

Зеленський підбив підсумки візиту до США — з ким були переговори
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки. За його словами, команда провела понад 30 заходів.
Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.
Візит Зеленського до США
Глава держави розповів, що у США були:
- переговори з лідером США Дональдом Трампом;
- зустріч перших леді України та США;
- зустрічі з лідерами заради миру, посилення співпраці та розбудови нових звʼязків;
- саміт міжнародної Кримської платформи;
- саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів;
- зустрічі з організаціями та бізнесом;
- заходи, присвячені сучасним глобальним викликам і шляху до миру та процвітання у світі, освітнім питанням.
За словами Зеленського, ця робота заради сили України, яка допоможе захистити народ, припинити війну та відновити мир.
Глава держави зауважив, що Україна вдячна кожному небайдужому, усім країнами та лідерам, які готові допомагати.
"Дякуємо кожному й кожній в Україні, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, кожному, хто б’ється за нас, за Україну й наші національні інтереси. Обов’язково захистимо Україну", — додав Зеленський.
Нагадаємо, глава держави разом з першою леді провели зустріч з українською громадою у США.
Крім того, Зеленський поспілкувався з лідерами американських компаній та президентами корпорацій. Сторони обговорили інвестиції в Україну.
Читайте Новини.LIVE!