Візит Зеленського до США — з ким Україна провела зустрічі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки. За його словами, команда провела понад 30 заходів.

Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 26 вересня.

Візит Зеленського до США

Глава держави розповів, що у США були:

переговори з лідером США Дональдом Трампом;

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

зустріч перших леді України та США;

Олена Зеленська та Меланія Трамп. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

зустрічі з лідерами заради миру, посилення співпраці та розбудови нових звʼязків;

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

саміт міжнародної Кримської платформи;

саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів;

зустрічі з організаціями та бізнесом;

заходи, присвячені сучасним глобальним викликам і шляху до миру та процвітання у світі, освітнім питанням.

Виступ Зеленського в ООН. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За словами Зеленського, ця робота заради сили України, яка допоможе захистити народ, припинити війну та відновити мир.

Візит Зеленського до США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави зауважив, що Україна вдячна кожному небайдужому, усім країнами та лідерам, які готові допомагати.

"Дякуємо кожному й кожній в Україні, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, кожному, хто б’ється за нас, за Україну й наші національні інтереси. Обов’язково захистимо Україну", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави разом з першою леді провели зустріч з українською громадою у США.

Крім того, Зеленський поспілкувався з лідерами американських компаній та президентами корпорацій. Сторони обговорили інвестиції в Україну.