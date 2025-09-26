Відео
Зеленський заявив про можливість повернення земель дипломатією

Дата публікації: 26 вересня 2025 14:57
Україна готова до компромісу щодо територій — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава ніколи не визнає окуповані території частиною Росії. Водночас він підкреслив, що у разі перемир’я Київ може повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Axios.

Читайте також:

Україна не визнає окуповані території

Зеленський наголосив, що позиція України щодо окупованих територій залишається незмінною. Він підкреслив, що навіть у разі тимчасового перемир’я наша країна не визнає їх російськими. Президент пояснив, що існує можливість повернути землі за допомогою дипломатії.

"Ми ніколи не визнаємо ці тимчасово окуповані території територіями Росії. Але якщо завтра буде перемир’я, а сил повернути території немає — ми готові повернути їх у майбутньому дипломатично, не зброєю. Це може бути хорошим компромісом", — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що дипломатичний підхід — це хороший компроміс, і такі речі повинні вирішуватись у діалозі. На його думку, це дозволить зберегти життя людей.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про зміну позиції президента США щодо війни РФ проти України, а також зазначив, що американське суспільство не довіряє російському диктатору.

Раніше ми також інформували, що Зеленський оцінив ситуацію на фронті як складну та сказав, чого не вистачає ЗСУ для перемоги над Росією.

Володимир Зеленський деокупація України перемир'я війна в Україні дипломатія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
