Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський сказав, що дозволить Україні перемогти Росію

Зеленський сказав, що дозволить Україні перемогти Росію

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 14:12
Зеленський назвав умову для перемоги України у війні з Росією — відео
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про складну ситуацію на фронті. Лідер країни заявив, що для перемоги над Росією нам не вистачає зброї.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю виданню Axios.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про необхідність озброєння

За словами президента, сьогодні Україна дає відсіч Росії, однак для остаточної перемоги над ворогом країна потребує більшої кількості озброєння.

"Україна не програє війну, але і не перемагає. У нас не вистачає зброї. Ми не зрівняємося за кількість дронів, артилерії та ракет. Найбільша проблема — брак протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Між тим, президент зазначив, що у разі надання далекобійної зброї від США, ЗСУ зможуть завдавати удари вглиб Росії. Однак, на відміну від країни-агресорки, Україна буде дотримуватися правил війни і завдавати ударів лише по військових об'єктах.

"Чесно кажучи, якщо ми матимемо таку зброю від США, ми її використаємо. Але ми не терористи. Наші люди зараз ненавидять росіян за початок війни та вбивства, але всі розуміють, що нам не потрібно атакувати цивільних", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні.

А також ми писали, що Зеленський назвав головну умову для проведення президентських виборів в Україні.

Володимир Зеленський росія зброя війна в Україні далекобійна зброя
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації