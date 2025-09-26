Зеленський назвав умову для перемоги України у війні з Росією — відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський висловився про складну ситуацію на фронті. Лідер країни заявив, що для перемоги над Росією нам не вистачає зброї.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю виданню Axios.

Зеленський висловився про необхідність озброєння

За словами президента, сьогодні Україна дає відсіч Росії, однак для остаточної перемоги над ворогом країна потребує більшої кількості озброєння.

"Україна не програє війну, але і не перемагає. У нас не вистачає зброї. Ми не зрівняємося за кількість дронів, артилерії та ракет. Найбільша проблема — брак протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Між тим, президент зазначив, що у разі надання далекобійної зброї від США, ЗСУ зможуть завдавати удари вглиб Росії. Однак, на відміну від країни-агресорки, Україна буде дотримуватися правил війни і завдавати ударів лише по військових об'єктах.

"Чесно кажучи, якщо ми матимемо таку зброю від США, ми її використаємо. Але ми не терористи. Наші люди зараз ненавидять росіян за початок війни та вбивства, але всі розуміють, що нам не потрібно атакувати цивільних", — додав Зеленський.

