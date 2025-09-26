Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сказал, что позволит Украине победить Россию

Зеленский сказал, что позволит Украине победить Россию

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:12
Зеленский назвал условие для победы Украины в войне с Россией - видео
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложной ситуации на фронте. Лидер страны заявил, что для победы над Россией нам не хватает оружия.

Об этом глава государства сказал во время интервью изданию Axios.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о необходимости вооружения

По словам президента, сегодня Украина дает отпор России, однако для окончательной победы над врагом страна нуждается в большем количестве вооружения.

"Украина не проигрывает войну, но и не побеждает. У нас не хватает оружия. Мы не сравнимся по количеству дронов, артиллерии и ракет. Самая большая проблема — нехватка противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Между тем, президент отметил, что в случае предоставления дальнобойного оружия от США, ВСУ смогут наносить удары вглубь России. Однако, в отличие от страны-агрессора, Украина будет придерживаться правил войны и наносить удары только по военным объектам.

"Честно говоря, если мы получим такое оружие от США, мы его используем. Но мы не террористы. Наши люди сейчас ненавидят россиян за начало войны и убийства, но все понимают, что нам не нужно атаковать гражданских", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп изменил свою позицию относительно войны в Украине.

А также мы писали, что Зеленский назвал главное условие для проведения президентских выборов в Украине.

Владимир Зеленский россия оружие война в Украине дальнобойное оружие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации