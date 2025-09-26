Зеленский назвал условие для победы Украины в войне с Россией - видео

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложной ситуации на фронте. Лидер страны заявил, что для победы над Россией нам не хватает оружия.

Об этом глава государства сказал во время интервью изданию Axios.

Зеленский высказался о необходимости вооружения

По словам президента, сегодня Украина дает отпор России, однако для окончательной победы над врагом страна нуждается в большем количестве вооружения.

"Украина не проигрывает войну, но и не побеждает. У нас не хватает оружия. Мы не сравнимся по количеству дронов, артиллерии и ракет. Самая большая проблема — нехватка противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Между тем, президент отметил, что в случае предоставления дальнобойного оружия от США, ВСУ смогут наносить удары вглубь России. Однако, в отличие от страны-агрессора, Украина будет придерживаться правил войны и наносить удары только по военным объектам.

"Честно говоря, если мы получим такое оружие от США, мы его используем. Но мы не террористы. Наши люди сейчас ненавидят россиян за начало войны и убийства, но все понимают, что нам не нужно атаковать гражданских", — добавил Зеленский.

