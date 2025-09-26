Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал главное условие для выборов в Украине

Зеленский назвал главное условие для выборов в Украине

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:51
Выборы в Украине — Зеленский ответил, когда возможны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сейчас выборы в Украине невозможны по закону и из-за ситуации с безопасностью. Однако как только российский диктатор Владимир Путин согласится на перемирие, то голосование возможно.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Реклама
Читайте также:

Когда возможны выборы в Украине

Зеленский отметил, что выборы сейчас невозможны по закону. По его словам, прежде всего для избирательного периода невозможна ситуация с безопасностью.

"Если будет прекращение огня, мы можем использовать это время. Я дам сигнал парламенту. И хотя это сложно по конституции, депутаты могут попытаться найти способ провести выборы. Но нам нужно прекращение огня", — подчеркнул президент.

Глава государства подтвердил, если завтра Путин согласится на прекращение огня на три-шесть месяцев, то он поддерживает проведение выборов в Украине. По мнению Зеленского, за это время Украина, Россия и соединенные государства должны найти способ завершить эту войну.

"Я не против, если люди хотят видеть лидера с новым мандатом. Если будет безопасно во время перемирия, выборы возможны. Так может быть", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности уйти с должности президента. Для него главное закончить войну в Украине.

По мнению президента, для проведения выборов также нужны гарантии безопасности. Также он высказался и о четких сроках и формате голосования.

Владимир Зеленский выборы перемирие война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации