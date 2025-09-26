Выборы в Украине — Зеленский ответил, когда возможны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Сейчас выборы в Украине невозможны по закону и из-за ситуации с безопасностью. Однако как только российский диктатор Владимир Путин согласится на перемирие, то голосование возможно.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

Когда возможны выборы в Украине

Зеленский отметил, что выборы сейчас невозможны по закону. По его словам, прежде всего для избирательного периода невозможна ситуация с безопасностью.

"Если будет прекращение огня, мы можем использовать это время. Я дам сигнал парламенту. И хотя это сложно по конституции, депутаты могут попытаться найти способ провести выборы. Но нам нужно прекращение огня", — подчеркнул президент.

Глава государства подтвердил, если завтра Путин согласится на прекращение огня на три-шесть месяцев, то он поддерживает проведение выборов в Украине. По мнению Зеленского, за это время Украина, Россия и соединенные государства должны найти способ завершить эту войну.

"Я не против, если люди хотят видеть лидера с новым мандатом. Если будет безопасно во время перемирия, выборы возможны. Так может быть", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности уйти с должности президента. Для него главное закончить войну в Украине.

По мнению президента, для проведения выборов также нужны гарантии безопасности. Также он высказался и о четких сроках и формате голосования.