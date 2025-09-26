Відео
Зеленський назвав головну умову для виборів в України

Зеленський назвав головну умову для виборів в України

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:51
Вибори в Україні — Зеленський відповів, коли можливі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Наразі вибори в Україні неможливі згідно із законом та через безпекову ситуацію. Однак як тільки російський диктатор Володимир Путін погодиться на перемир'я, то голосування можливе.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

Читайте також:

Коли можливі вибори в Україні

Зеленський наголосив, що вибори зараз неможливі згідно із законом. За його словами, насамперед для виборчого періоду не можлива безпекова ситуація. 

"Якщо буде припинення вогню, ми можемо використати цей час. Я дам сигнал парламенту. І хоч це складно за конституцією, депутати можуть спробувати знайти спосіб провести вибори. Але нам потрібне припинення вогню", — підкреслив президент.

Глава держави підтвердив, якщо завтра Путін погодиться на припинення вогню на три-шість місяців, то він підтримує проведення виборів в Україні. На думку Зеленського, за цей час Україна, Росія та сполучені держави мають знайти спосіб завершити цю війну. 

"Я не проти, якщо люди хочуть бачити лідера з новим мандатом. Якщо буде безпечно під час перемир'я, вибори можливі. Так може бути", — підкреслив український лідер. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про готовність піти з посади президента. Для нього головне закінчити війну в Україні. 

На думку президента, для проведення виборів також потрібні гарантії безпеки. Також він висловився й про чіткі строки і формат голосування.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
