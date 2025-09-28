Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ відмовилась від переговорів щодо завершення війни, — Венс

РФ відмовилась від переговорів щодо завершення війни, — Венс

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 17:35
Путін відмовився обговорювати завершення війни в Україні - деталі від Джей ді Венса
Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Росія відмовилася від двосторонніх перемовин щодо завершення війни з Україною та трьохсторонніх за участю президента США Дональда Трампа. Сталося це після саміту на Алясці.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

Реклама
Читайте також:

РФ втрачає багато солдатів

Також він зазначив, що росіяни втрачають багато людей, не маючи значних успіхів на полі бою.

"Росіяни вбивають і втрачають багато людей, не маючи з цього жодних результатів. В останні тижні вони відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа чи інших посадовців США", — заявив Венс.

Нагадаємо, Венс розповів, скільки українських територій хоче окупувати російські загарбники.

Також віцепрезидент США пояснив, чому його країна не запроваджує санкції проти РФ.

США володимир путін переговори війна в Україні Росія Джей Ді Венс
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації