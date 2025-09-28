Путін відмовився обговорювати завершення війни в Україні - деталі від Джей ді Венса

Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Росія відмовилася від двосторонніх перемовин щодо завершення війни з Україною та трьохсторонніх за участю президента США Дональда Трампа. Сталося це після саміту на Алясці.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News.

Реклама

Читайте також:

РФ втрачає багато солдатів

Також він зазначив, що росіяни втрачають багато людей, не маючи значних успіхів на полі бою.

"Росіяни вбивають і втрачають багато людей, не маючи з цього жодних результатів. В останні тижні вони відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа чи інших посадовців США", — заявив Венс.

Нагадаємо, Венс розповів, скільки українських територій хоче окупувати російські загарбники.

Також віцепрезидент США пояснив, чому його країна не запроваджує санкції проти РФ.