Головна Новини дня Все вже вирішено — Орбан вкотре заявив, що "РФ виграла війну"

Все вже вирішено — Орбан вкотре заявив, що "РФ виграла війну"

Ua en ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:57
Орбан заявив, що Росія виграла війну — заява прем'єра
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія вже виграла війну в України і "вже все вирішено". Він оголосив свою позицію президенту США Дональду Трампу.

Про це Віктор Орбан заявив в ефірі Harcosok Órája. 

Заява Віктора Орбана про війну

Орбан заявив, що під час розмови з Трампом він наполягав на перемозі Путіна у війні з України. За його словами, "Росія вже виграла".

"Американський президент питав мою думку про це. Я сказав йому, що війну вже вирішено. Росіяни перемогли. Це закрита справа. Питання: коли і хто домовиться з росіянами? Він домовляється з росіянами? Буде угода з США? Чи Європа нарешті готова до перемовин з Росією?" — сказав угорський прем'єр. 

Крім того, він назвав Україну "несуверенною державою", оскільки її частина окупована Росією, а решта утримується Заходом. 

"Україна не є суверенною державою… Її утримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не повинна поводитись, як суверенна держава. Вона втратила п'яту частину території у війні з росіянами... Ми утримуємо решту території. Якщо Захід вирішить не дати ні копійки, Україна закриється і зникне. Треба серйозніше ставитися. Кілька угорських дронів не те, чим мають перейматися українці", — сказав політик, коментуючи порушення угорськими дронами повітряного простору України.

Нагадаємо, 26 вересня Володимир Зеленський заявив, що угорські дрони порушили повітряний простір. Вони здійснювали розвідку в прикордонних районах щодо промислового потенціалу.

Водночас Орбан цинічно звернувся до Зеленського після вторгнення дронів. Він заявив, щоб президент "припинив його переслідувати". 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
