Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Все уже решено — Орбан снова заявил, что "РФ выиграла войну"

Все уже решено — Орбан снова заявил, что "РФ выиграла войну"

Ua en ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:57
Орбан заявил, что Россия выиграла войну — заявление премьера
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия уже выиграла войну у Украины и "уже все решено". Он объявил свою позицию президенту США Дональду Трампу.

Об этом Виктор Орбан заявил в эфире Harcosok Órája.

Реклама
Читайте также:

Заявление Виктора Орбана о войне

Орбан заявил, что во время разговора с Трампом он настаивал на победе Путина в войне с Украиной. По его словам, "Россия уже выиграла".

"Американский президент спрашивал мое мнение об этом. Я сказал ему, что война уже решена. Россияне победили. Это закрытое дело. Вопрос: когда и кто договорится с россиянами? Он договаривается с россиянами? Будет ли соглашение с США? Или Европа наконец готова к переговорам с Россией?" — сказал венгерский премьер.

Кроме того, он назвал Украину "несуверенным государством", поскольку ее часть оккупирована Россией, а остальное удерживается Западом.

"Украина не является суверенным государством... Ее удерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя, как суверенное государство. Она потеряла пятую часть территории в войне с россиянами... Мы удерживаем остальную территорию. Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется и исчезнет. Надо серьезнее относиться. Несколько венгерских дронов не то, чем должны заниматься украинцы", — сказал политик, комментируя нарушение венгерскими дронами воздушного пространства Украины.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский заявил, что венгерские дроны нарушили воздушное пространство. Они осуществляли разведку в приграничных районах относительно промышленного потенциала.

В то же время Орбан цинично обратился к Зеленскому после вторжения дронов. Он заявил, чтобы президент "прекратил его преследовать".

владимир путин Венгрия Виктор Орбан война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации