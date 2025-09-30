Орбан заявил, что Россия выиграла войну — заявление премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия уже выиграла войну у Украины и "уже все решено". Он объявил свою позицию президенту США Дональду Трампу.

Об этом Виктор Орбан заявил в эфире Harcosok Órája.

Заявление Виктора Орбана о войне

Орбан заявил, что во время разговора с Трампом он настаивал на победе Путина в войне с Украиной. По его словам, "Россия уже выиграла".

"Американский президент спрашивал мое мнение об этом. Я сказал ему, что война уже решена. Россияне победили. Это закрытое дело. Вопрос: когда и кто договорится с россиянами? Он договаривается с россиянами? Будет ли соглашение с США? Или Европа наконец готова к переговорам с Россией?" — сказал венгерский премьер.

Кроме того, он назвал Украину "несуверенным государством", поскольку ее часть оккупирована Россией, а остальное удерживается Западом.

"Украина не является суверенным государством... Ее удерживает Запад. Мы даем ей оружие. Украина не должна вести себя, как суверенное государство. Она потеряла пятую часть территории в войне с россиянами... Мы удерживаем остальную территорию. Если Запад решит не дать ни копейки, Украина закроется и исчезнет. Надо серьезнее относиться. Несколько венгерских дронов не то, чем должны заниматься украинцы", — сказал политик, комментируя нарушение венгерскими дронами воздушного пространства Украины.

Напомним, 26 сентября Владимир Зеленский заявил, что венгерские дроны нарушили воздушное пространство. Они осуществляли разведку в приграничных районах относительно промышленного потенциала.

В то же время Орбан цинично обратился к Зеленскому после вторжения дронов. Он заявил, чтобы президент "прекратил его преследовать".