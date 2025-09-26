Видео
Главная Новости дня Венгерские дроны нарушили пространство Украины, — Зеленский

Венгерские дроны нарушили пространство Украины, — Зеленский

Ua en ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:16
Дроны на границе с Венгрией нуждаются в проверке - Зеленский
Военное совещание. Фото: Президент Украины Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об инцидентах с беспилотниками на украинско-венгерской границе. По его словам, вероятно, венгерские дроны осуществляли разведку в приграничных районах относительно промышленного потенциала.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

Инциденты с дронами на украинско-венгерской границе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал президента о зафиксированных случаях появления беспилотников в воздушном пространстве Украины. По предварительным данным, это могли быть венгерские разведывательные дроны. Вероятно, они собирали информацию о промышленных объектах в приграничных районах.

Венгерские дроны нарушили пространство Украины, - Зеленский - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Главком доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", — отметил Президент.

Таким образом, Зеленский отметил необходимость оперативной проверки всех фактов. Он подчеркнул, что поручил военным исследовать имеющиеся данные и докладывать о каждом подобном случае.

Напомним, что военные дроны планируют использовать не только на фронте, но и для перевозки донорских органов, чтобы сделать транспортировку быстрее и дешевле.

Ранее мы также информировали, что в Воздушных силах создают новый род войск с дронов-перехватчиков украинского и иностранного производства, о чем сообщил Александр Сырский.

Владимир Зеленский граница Венгрия дроны Александр Сырский
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
