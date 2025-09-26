Дроны на границе с Венгрией нуждаются в проверке - Зеленский

Венгерские дроны нарушили пространство Украины, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об инцидентах с беспилотниками на украинско-венгерской границе. По его словам, вероятно, венгерские дроны осуществляли разведку в приграничных районах относительно промышленного потенциала.
Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 26 сентября.
Инциденты с дронами на украинско-венгерской границе
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал президента о зафиксированных случаях появления беспилотников в воздушном пространстве Украины. По предварительным данным, это могли быть венгерские разведывательные дроны. Вероятно, они собирали информацию о промышленных объектах в приграничных районах.
"Главком доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту", — отметил Президент.
Таким образом, Зеленский отметил необходимость оперативной проверки всех фактов. Он подчеркнул, что поручил военным исследовать имеющиеся данные и докладывать о каждом подобном случае.
Напомним, что военные дроны планируют использовать не только на фронте, но и для перевозки донорских органов, чтобы сделать транспортировку быстрее и дешевле.
Ранее мы также информировали, что в Воздушных силах создают новый род войск с дронов-перехватчиков украинского и иностранного производства, о чем сообщил Александр Сырский.
Читайте Новини.LIVE!