Главная Новости дня Орбан цинично обратился к Зеленскому после вторжения дронов

Орбан цинично обратился к Зеленскому после вторжения дронов

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 20:22
Венгерские дроны залетели в Украину - что говорит Орбан
Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Венгрии Виктор Орбан на фоне заявлений о вторжении венгерских дронов в Украину заявил, чтобы президент Владимир Зеленский "прекратил его преследовать". И что Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС, участницей которых является Венгрия.

Об этом Орбан написал в соцсети X в субботу, 27 сентября.

Читайте также:
допис Орбана
Сообщение Виктора Орбана. Фото: скриншот

Заявление Орбана

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", — написал Орбан.

Напомним, что Зеленский обратился к Венгрии относительно нарушения ее дронами воздушного пространства Украины и заявил об "очень опасных вещах".

Также Украина требует объяснений от Венгрии и собрала доказательства. В частности, в МИД показали точный маршрут пролета дронов.

Владимир Зеленский НАТО Венгрия Виктор Орбан дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
