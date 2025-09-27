Венгерские дроны залетели в Украину - что говорит Орбан

Орбан цинично обратился к Зеленскому после вторжения дронов
Глава Венгрии Виктор Орбан на фоне заявлений о вторжении венгерских дронов в Украину заявил, чтобы президент Владимир Зеленский "прекратил его преследовать". И что Украина давно бы распалась без поддержки НАТО и ЕС, участницей которых является Венгрия.
Об этом Орбан написал в соцсети X в субботу, 27 сентября.
Заявление Орбана
"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", — написал Орбан.
Напомним, что Зеленский обратился к Венгрии относительно нарушения ее дронами воздушного пространства Украины и заявил об "очень опасных вещах".
Также Украина требует объяснений от Венгрии и собрала доказательства. В частности, в МИД показали точный маршрут пролета дронов.
