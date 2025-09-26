Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгерский дрон залетел в Украину — Генштаб показал маршрут

Венгерский дрон залетел в Украину — Генштаб показал маршрут

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:03
Схема пролета венгерского дрона над Украиной
Украина из-за пролета неизвестного дрона поднимала БпЛА «Чаклун-КМ". Фото: Генштаб ВСУ

Утром 26 сентября радиолокационными средствами ВСУ в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет дрона. Он летел на разных высотах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Дрон дважды нарушил государственную границу Украины — детали

Отмечается, что данный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

"С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе опубликовали визуальные примеры фиксации указанного дрона.

схема прольоту дрона
Схема пролета венгерского дрона. Фото: Генштаб ВСУ
Угорський дрон
Венгерский дрон над Украиной. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Венгрии отреагировали на заявление Украины о пролете дронов.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Зеленский теряет рассудок".

Венгрия Закарпатье Генштаб ВСУ дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации