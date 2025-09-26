Схема пролета венгерского дрона над Украиной

Украина из-за пролета неизвестного дрона поднимала БпЛА «Чаклун-КМ". Фото: Генштаб ВСУ

Утром 26 сентября радиолокационными средствами ВСУ в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет дрона. Он летел на разных высотах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что данный объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

"С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом БпЛА типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВС Украины", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе опубликовали визуальные примеры фиксации указанного дрона.

Схема пролета венгерского дрона. Фото: Генштаб ВСУ

Венгерский дрон над Украиной. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Венгрии отреагировали на заявление Украины о пролете дронов.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Зеленский теряет рассудок".