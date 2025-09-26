Видео
Главная Новости дня Сийярто набросился на Зеленского из-за заявления о дронах

Сийярто набросился на Зеленского из-за заявления о дронах

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:47
Петер Сийярто заявил, что Зеленский теряет рассудок
Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Он опроверг это.

Об этом Сийярто написал в соцсети X в пятницу, 26 сентября.

допис Сіярто
Сообщение Петера Сийярто. Фото: скриншот

Заявление Сийярто

"Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", — написал Сийярто.

Напомним, Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

Также мы писали, что Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс не пригласил Венгрию на важное совещание по обороне.

