Петер Сийярто заявил, что Зеленский теряет рассудок

Сийярто набросился на Зеленского из-за заявления о дронах
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Он опроверг это.
Об этом Сийярто написал в соцсети X в пятницу, 26 сентября.
Заявление Сийярто
"Зеленский теряет рассудок из-за своей антивенгерской одержимости. Он начинает видеть то, чего на самом деле нет", — написал Сийярто.
Напомним, Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.
Также мы писали, что Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс не пригласил Венгрию на важное совещание по обороне.
