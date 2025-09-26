Петер Сіярто заявив, що Зеленський втрачає глузд

Сіярто накинувся на Зеленського через заяву про угорські дрони
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Він заперечив це.
Про це Сіярто написав у соцмережі X в п’ятницю, 26 вересня.
Заява Сіярто
"Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає", — написав Сіярто.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що нещодавно на українсько-угорському кордоні військові зафіксували ймовірно угорські дрони, які могли вести розвідку.
Також ми писали, що Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс не запросив Угорщину на важливу нараду щодо оборони.
