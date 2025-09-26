Петер Сіярто заявив, що Зеленський втрачає глузд

Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Він заперечив це.

Про це Сіярто написав у соцмережі X в п’ятницю, 26 вересня.

Допис Петера Сіярто. Фото: скриншот

Заява Сіярто

"Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає", — написав Сіярто.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що нещодавно на українсько-угорському кордоні військові зафіксували ймовірно угорські дрони, які могли вести розвідку.

