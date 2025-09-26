Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сіярто накинувся на Зеленського через заяву про угорські дрони

Сіярто накинувся на Зеленського через заяву про угорські дрони

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:47
Петер Сіярто заявив, що Зеленський втрачає глузд
Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в українському повітряному просторі були зафіксовані, ймовірно, угорські дрони-розвідники. Він заперечив це.

Про це Сіярто написав у соцмережі X в п’ятницю, 26 вересня.

Реклама
Читайте також:
допис Сіярто
Допис Петера Сіярто. Фото: скриншот

Заява Сіярто

"Зеленський втрачає глузд через свою антиугорську одержимість. Він починає бачити те, чого насправді немає", — написав Сіярто.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що нещодавно на українсько-угорському кордоні військові зафіксували ймовірно угорські дрони, які могли вести розвідку.

Також ми писали, що Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс не запросив Угорщину на важливу нараду щодо оборони.

Володимир Зеленський Угорщина Україна дрони Петер Сіярто
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації