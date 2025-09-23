Відео
Головна Новини дня Угорщина й надалі купуватиме російську нафту і газ

Угорщина й надалі купуватиме російську нафту і газ

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:52
Угорщина не підтримає заборону на купівлю російської нафти
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не припинятиме імпорт енергоносіїв з Росії навіть попри звернення Білого дому до союзників по НАТО з вимогою згорнути закупівлі нафти. За його словами, без цих постачань уряд не може гарантувати стабільність енергосистеми країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Сійярто підкреслив, що розуміє позицію президента США Дональда Трампа, однак для Угорщини це насамперед питання наявної інфраструктури.

Міністр наголосив, що наразі саме маршрути та технічні можливості визначають, звідки Будапешт здатен купувати нафту й газ. На його переконання, з огляду на реальну карту трубопроводів нині неможливо швидко відмовитися від палива з Росії без ризику для надійності постачань.

У ЗМІ зазначили, що низка європейських лідерів хотіли переконати Угорщину та Словаччину відмовитися від імпорту такої нафти, однак ці спроби результату не дали.

Петер Сійярто також різко висловився у бік західноєвропейських посадовців і визнав, що відносини з інституціями ЄС залишаються напруженими. Окрім того, він назвав європейських лідерів "фанатиками" та заявив, що з ними нібито неможливо вести діалог.

Натомість він відзначив покращення діалогу зі Сполученими Штатами та відкрито зізнався, що Будапешт розраховував на перемогу Трампа.

"Зараз Сполучені Штати — наші друзі. Тож мати американського президента за друга — це зовсім не те, коли вони чинять на тебе тиск, незалежно від того, що відбувається в Брюсселі, — і це дуже, дуже серйозно", — додав Сійярто.

Нагадаємо, на початку вересня Петер Сійярто заявив, що Угорщина уклала договір із британською нафтогазовою компанією на постачання газу із 2026 року. Втім, він заявив, що не готовий відмовитися від російських поставок, бо вони займають найбільшу частку. 

Тим часом між Україною та Угорщиною загострились політичні стосунки на тлі питання про нацменшини та мовний закон. Експерт заявив, що Україна виконала усі вимоги, проте, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан й надалі матиме претензії

 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
