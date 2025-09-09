Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Будапешт домовився про поставки газу з ЄС — чи відмовився від РФ

Будапешт домовився про поставки газу з ЄС — чи відмовився від РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 19:38
Угорщина купуватиме газ у британської компанії Shell
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Угорщина уклала 10-річну угоду щодо постачання газу із британської нафтогазовою компанією Shell Plc. Початок поставок запланований на 2026 рік.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях конференції Gastech у Мілані, пише Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Основні потреби Угорщини в газі покриває РФ

Сійярто розповів, угода передбачає постачання 2 мільярдів кубометрів газу протягом 10 років, починаючи з 2026 року. Поставки будуть здійснюватися до Угорщини через чеські та німецькі трубопроводи.

Водночас зазначається, що основні потреби Угорщини в газі покриває довгострокова угода з Росією. Країна має контракт з російським "Газпромом" на постачання 4,5 мільярдів кубометрів газу на рік, який діє до 2036 року і з 2022 року доповнюється додатковими закупівлями.

"Ми ведемо переговори щодо інших контрактів з іншими західними постачальниками, але поки що не можемо про це оголосити", — сказав Сійярто.

Крім того, очільник угорського МЗС стверджував, що поточний план Євросоюзу щодо поступового припинення імпорту російських енергоносіїв продовжує становити серйозну загрозу для енергетичної безпеки Угорщини, аргументуючи це тим, що країна не має достатньої трубопровідної інфраструктури з інших ринків для забезпечення необхідних потужностей.

Нагадаємо, Угорщина виявилася єдиною серед 27 держав-членів ЄС, яка відмовилася засудити РФ за обстріл Києва 28 серпня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не має антиукраїнської позиції. Проте, за його словами, Росія прагне зупинити подальше розширення на Захід, тоді як Україна намагається зберегти фінансову підтримку, аби уникнути економічної катастрофи.

Угорщина газ Велика Британія Петер Сіярто Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації