Угорщина уклала 10-річну угоду щодо постачання газу із британської нафтогазовою компанією Shell Plc. Початок поставок запланований на 2026 рік.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях конференції Gastech у Мілані, пише Bloomberg.

Основні потреби Угорщини в газі покриває РФ

Сійярто розповів, угода передбачає постачання 2 мільярдів кубометрів газу протягом 10 років, починаючи з 2026 року. Поставки будуть здійснюватися до Угорщини через чеські та німецькі трубопроводи.

Водночас зазначається, що основні потреби Угорщини в газі покриває довгострокова угода з Росією. Країна має контракт з російським "Газпромом" на постачання 4,5 мільярдів кубометрів газу на рік, який діє до 2036 року і з 2022 року доповнюється додатковими закупівлями.

"Ми ведемо переговори щодо інших контрактів з іншими західними постачальниками, але поки що не можемо про це оголосити", — сказав Сійярто.

Крім того, очільник угорського МЗС стверджував, що поточний план Євросоюзу щодо поступового припинення імпорту російських енергоносіїв продовжує становити серйозну загрозу для енергетичної безпеки Угорщини, аргументуючи це тим, що країна не має достатньої трубопровідної інфраструктури з інших ринків для забезпечення необхідних потужностей.

Нагадаємо, Угорщина виявилася єдиною серед 27 держав-членів ЄС, яка відмовилася засудити РФ за обстріл Києва 28 серпня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не має антиукраїнської позиції. Проте, за його словами, Росія прагне зупинити подальше розширення на Захід, тоді як Україна намагається зберегти фінансову підтримку, аби уникнути економічної катастрофи.