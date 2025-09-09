Видео
Будапешт договорился о поставках газа из ЕС — отказался ли от РФ

Будапешт договорился о поставках газа из ЕС — отказался ли от РФ

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:38
Венгрия будет покупать газ у британской компании Shell
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Венгрия заключила 10-летнее соглашение о поставках газа с британской нефтегазовой компанией Shell Plc. Начало поставок запланировано на 2026 год.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях конференции Gastech в Милане, пишет Bloomberg.

Читайте также:

Основные потребности Венгрии в газе покрывает РФ

Сийярто рассказал, соглашение предусматривает поставки 2 миллиардов кубометров газа в течение 10 лет, начиная с 2026 года. Поставки будут осуществляться в Венгрию через чешские и немецкие трубопроводы.

В то же время отмечается, что основные потребности Венгрии в газе покрывает долгосрочное соглашение с Россией. Страна имеет контракт с российским "Газпромом" на поставку 4,5 миллиардов кубометров газа в год, который действует до 2036 года и с 2022 года дополняется дополнительными закупками.

"Мы ведем переговоры по другим контрактам с другими западными поставщиками, но пока не можем об этом объявить", — сказал Сийярто.

Кроме того, глава венгерского МИД утверждал, что текущий план Евросоюза по постепенному прекращению импорта российских энергоносителей продолжает представлять серьезную угрозу для энергетической безопасности Венгрии, аргументируя это тем, что страна не имеет достаточной трубопроводной инфраструктуры с других рынков для обеспечения необходимых мощностей.

Напомним, Венгрия оказалась единственной среди 27 государств-членов ЕС, которая отказалась осудить РФ за обстрел Киева 28 августа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не имеет антиукраинской позиции. Однако, по его словам, Россия стремится остановить дальнейшее расширение на Запад, тогда как Украина пытается сохранить финансовую поддержку, чтобы избежать экономической катастрофы.

Венгрия газ Великобритания Петер Сиярто Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
