Премьер Венгрии сделал заявление относительно Украины и войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не имеет антиукраинской позиции. Мол, его государство заинтересовано в существовании и развитии Украины.

Об этом он сказал во время выступления в городе Кече, сообщает Index.

Орбан выразил мнение, что Россия стремится остановить дальнейшее расширение на Запад, тогда как Украина пытается сохранить финансовую поддержку, чтобы избежать экономической катастрофы.

Европейский Союз, по его словам, заинтересован в поддержании войны, чтобы укрепить статус великой силы, а США имеют целью заключить соглашение и поставить европейскую экономику в зависимость от Америки.

Глава венгерского правительства также сравнил ЕС с "хромой уткой", подчеркнув, что блок должен вести переговоры по вопросам безопасности непосредственно с Россией, а не с Соединенными Штатами.

Относительно отношений с Украиной Орбан заявил, что Будапешт не хочет "толкать Украину в никуда" и добавил, что продолжать войну является проигрышной стратегией.

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу", — сказал Орбан, добавив, что продолжение войны — это проигрышная стратегия.

Напомним, Венгрия регулярно блокирует все инициативы относительно вступления Украины в ЕС и введения антироссийских санкций. В частности об этом недавно высказался Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Венгрия не присоединилась к общему осуждению России со стороны стран-участниц ЕС относительно атаки на Киев 28 августа.

Между тем в ЕС уже ищут действенные законные механизмы, как обходить влияние Виктора Орбана на его политику.