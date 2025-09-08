Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан объяснил позицию по Украине и заговорил словами Путина

Орбан объяснил позицию по Украине и заговорил словами Путина

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:14
Премьер Венгрии сделал заявление относительно Украины и войны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не имеет антиукраинской позиции. Мол, его государство заинтересовано в существовании и развитии Украины.

Об этом он сказал во время выступления в городе Кече, сообщает Index.

Реклама
Читайте также:

Виктор Орбан повторил кремлевские нарративы

Орбан выразил мнение, что Россия стремится остановить дальнейшее расширение на Запад, тогда как Украина пытается сохранить финансовую поддержку, чтобы избежать экономической катастрофы.

Европейский Союз, по его словам, заинтересован в поддержании войны, чтобы укрепить статус великой силы, а США имеют целью заключить соглашение и поставить европейскую экономику в зависимость от Америки.

Глава венгерского правительства также сравнил ЕС с "хромой уткой", подчеркнув, что блок должен вести переговоры по вопросам безопасности непосредственно с Россией, а не с Соединенными Штатами.

Относительно отношений с Украиной Орбан заявил, что Будапешт не хочет "толкать Украину в никуда" и добавил, что продолжать войну является проигрышной стратегией.

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам тоже не на пользу", — сказал Орбан, добавив, что продолжение войны — это проигрышная стратегия.

Напомним, Венгрия регулярно блокирует все инициативы относительно вступления Украины в ЕС и введения антироссийских санкций. В частности об этом недавно высказался Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Венгрия не присоединилась к общему осуждению России со стороны стран-участниц ЕС относительно атаки на Киев 28 августа.

Между тем в ЕС уже ищут действенные законные механизмы, как обходить влияние Виктора Орбана на его политику.

Европейский союз Венгрия Виктор Орбан война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации