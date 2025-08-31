В ЕС хотят голосовать большинством, чтобы обойти блокирование решений со стороны Виктора Орбана

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

В ряде стран Европейского Союза ведется дискуссия о необходимости модификации процедуры принятия решений в блоке. Поводом для подобных обсуждений стали неоднократные блокирующие голоса со стороны Венгрии по инициативе Виктора Орбана.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Как в ЕС хотят урезонить Орбана

Издание информирует о документе, который содержит предложения по изменению правил голосования. Этот документ был распространен среди стран-членов ЕС перед неформальной встречей министров иностранных дел 30 августа в Копенгагене.

Группа из двенадцати государств изучает возможность принятия решений квалифицированным большинством вместо прежней практики единогласного голосования. Изменение подхода к процедуре голосования позволит Европейскому Союзу действовать с большей оперативностью, избегая задержек в принятии решений.

Bloomberg напоминает о последовательном сопротивлении Венгрии инициативам, касающимся Украины, включая выделение финансовой помощи и процесс присоединения страны к ЕС.

Ранее стало известно, что Венгрия оказалась единственной среди 27 государств-членов ЕС, которая отказалась подписать заявление ЕС. Этим документом осуждался масштабный удар окупантов РФ по Киеву 28 августа.

Также сообщалось, что посла Венгрии вызвали в МИД Украины. Это произошло после запрета въезда командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди (позывной "Мадьяр").