Главная Новости дня Запрет въезда для "Мадьяра" — посла Венгрии вызвали в МИД

Запрет въезда для "Мадьяра" — посла Венгрии вызвали в МИД

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 19:31
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины после запрета на въезд Роберту Бровди
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что посла Венгрии вызвали в ведомство. Это произошло после запрета въезда командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди ("Мадьяр").

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в четверг, 28 августа.

Читайте также:

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины

Сибига отметил, что послу Венгрии вручена нота протеста в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине. Речь идет о защитнике венгерского происхождения, которого не пустили в страну.

"Мы призываем Венгрию в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и вместо этого вести конструктивный диалог, к которому Украина остается готовой", — добавил глава МИД Украины.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, 28 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна запретила въезд в страну и Шенгенскую зону украинскому командиру. Причиной стала атака на нефтепровод "Дружба".

Впоследствии украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на запрет въезда Роберту Бровди. По его словам, действия венгерских чиновников выглядят как дискриминация украинских военных.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил "Мадьяру" приехать в его страну для восстановления.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
