Сікорський відповів Сіярто та запросив "Мадяра" до Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командиру Сил безпілотних систем Роберту Бровді ("Мадяру") приїхати до Польщі для відновлення. Його слова стали відповіддю на заяву угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Про це Сікорський повідомляє у соцмережі Х.

Польща підтримала українського командира

За словами польського міністра, кроки Будапешта виглядають парадоксально на тлі російських обстрілів українських міст. Він наголосив, що в той час, як Київ страждає від ракетних ударів, Угорщина обмежує в’їзд воїну, який бореться за свободу власної країни. Сікорський висловив підтримку командиру та запропонував йому гостинність у Польщі.

"Поки російські ракети валять смертельний дощ на Київ, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України. Командир Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", — написав Сікорський.

Заява польського дипломата пролунала як відповідь на допис угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто. Він пояснив, що заборона для українського командира стала реакцією на останній удар ЗСУ по нафтопроводу "Дружба", який, за словами Сіярто, "поставив під загрозу енергетичну безпеку Угорщини".

"Україна чудово знає, що трубопровід "Дружба" життєво важливий для енергопостачання Угорщини та Словаччини і що такі удари шкодять нам набагато більше, ніж Росії. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку та суверенітет, має бути готовий до наслідків", — написав Сіярто у соцмережі X.

Відповідь Сікорського стала важливим сигналом підтримки України та українських військових у Європі. Варшава таким чином продемонструвала солідарність із Києвом і наголосила на неприпустимості дій Будапешта, які можуть трактуватися як дискримінація українських захисників.

Нагадаємо, що уряд Угорщини звернувся з позовом до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС. Причиною стало рішення використати заморожені російські активи для надання фінансової допомоги Україні.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко висловився щодо заяв президента України Володимира Зеленського про нафтопровід "Дружба".