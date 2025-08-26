Відео
Головна Новини дня Орбан пригрозив Зеленському "наслідками" — що відомо

Орбан пригрозив Зеленському "наслідками" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:02
Орбан погрожує Зеленському — яка причина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав слова Президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" "шантажем і погрозами". Крім того, він наголосив, що це "матиме довготривалі наслідки".

Про це інформують DW та Magyar Nemzet.

Читайте також:

Орбан пригрозив Зеленському — про що йдеться

Орбан пригрозив Зеленському "довготривалими наслідками" після його слів про те, що "існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини".

"Це був насичений подіями вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення", — сказав Орбан.

Угорський прем'єр додав, що "шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС".

"Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки", — пригрозив угорський посадовець.

Нещодавно у статті "ЄвроПравди" припустили, що  вагомий вплив на Орбана зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді, які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба".

Як відомо, раніше Київ утримувався від ударів по "Дружбі" — насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною.

"Але новий курс Орбана не залишив нам вибору... Офіційно Україна, звісно ж, не визнає зв'язок цих ударів із вступним процесом, але надто велика кількість "збігів" не лишає в цьому значних сумнівів", — йшлося у статті.

Нагадаємо, що нещодавно президент Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною. Глава держави сказав, що Київ завжди підтримував хороші стосунки з Будапештом.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. В результаті вдалої атаки ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію, пожежа призвела до повного припинення перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

Володимир Зеленський Віктор Орбан війна в Україні атака нафтопровід Дружба
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
