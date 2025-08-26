Орбан угрожает Зеленскому - какая причина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба" "шантажом и угрозами". Кроме того, он отметил, что это "будет иметь долговременные последствия".

Об этом информируют DW и Magyar Nemzet.

"Это был насыщенный событиями уикенд. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в ЕС. Это показывает, что венгры приняли правильное решение", — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь долговременные последствия", — пригрозил венгерский чиновник.

Недавно в статье "ЕвроПравды" предположили, что весомое влияние на Орбана сейчас осуществляют украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадьяра" Роберта Бровди, которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".

Как известно, ранее Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" — прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией.

"Но новый курс Орбана не оставил нам выбора... Официально Украина, конечно же, не признает связь этих ударов с вступительным процессом, но слишком большое количество "совпадений" не оставляет в этом значительных сомнений", — говорилось в статье.

Напомним, что недавно президент Зеленский высказался о дружбе с Венгрией. Глава государства сказал, что Киев всегда поддерживал хорошие отношения с Будапештом.

Ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате удачной атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию, пожар привел к полному прекращению перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".