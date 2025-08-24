Відео
Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:45
Дружба між Україною та Угорщиною — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною. За його словами, Київ завжди підтримував хороші стосунки з Будапештом.

Про це глава держави розповів на спільній пресконференції з премʼєром Канади Марком Карні у Києві у неділю, 24 серпня.

Читайте також:

Відносини України з Угорщиною

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, українські воїни завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії. Пожежа призвела до повного припинення перекачування нафтопроводом "Дружба".

На атаку відреагували в Європейській комісії та Білому домі. Американський лідер Дональд Трамп зауважив, що йому неприємно це чути.

Володимир Зеленський Угорщина Україна політики дружба
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
