Дружба між Україною та Угорщиною — Зеленський зробив заяву

Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною — що сказав
Український лідер Володимир Зеленський висловився про дружбу з Угорщиною. За його словами, Київ завжди підтримував хороші стосунки з Будапештом.
Про це глава держави розповів на спільній пресконференції з премʼєром Канади Марком Карні у Києві у неділю, 24 серпня.
Відносини України з Угорщиною
"Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною, а тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, українські воїни завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії. Пожежа призвела до повного припинення перекачування нафтопроводом "Дружба".
На атаку відреагували в Європейській комісії та Білому домі. Американський лідер Дональд Трамп зауважив, що йому неприємно це чути.
Читайте Новини.LIVE!