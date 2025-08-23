Єврокомісія та Трамп відреагували на атаку України на нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" між Угорщиною та Росією. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В Європейській комісії та Білому домі відреагували на атаку на нафтопровід "Дружба". Внаслідок удару сталося тимчасове припинення постачання нафти до Словаччини та Угорщини.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії в коментарі "Суспільному" та Magyar Nemzet.

Реклама

Читайте також:

Припинення роботи нафтопроводу "Дружба" — реакція Європи

В Єврокомісії заявили, що уважно слідкують за тимчасовим припиненням постачання нафти. Там отримали лист від влади Угорщини та Словаччини, тому готують відповідь.

"Безпека постачання є пріоритетом для Комісії, і ми перебуваємо в тісному і постійному контакті з нашими державами-членами з метою її забезпечення. ЄС має інструменти для подолання раптового дефіциту або перебоїв у постачанні сирої нафти або нафтопродуктів", — заявили в Єврокомісії.

Відомо, що держави-члени ЄС повинні утримувати запаси нафти на 90 днів. Це необхідно на випадок аварійних ситуацій. В Єврокомісії зауважили, що Словаччина та Угорщина підтримують такі рівні та можуть випустити запаси на ринок.

"Досі Комісія не отримувала повідомлень про вивільнення запасів від Словаччини чи Угорщини", — йдеться в заяві.

Водночас наразі в Комісії не вбачають припинення енергетичної небезпеки для ЄС.

Реакція США

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан після атаки на розподільчу станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області надіслав листа лідеру США Дональду Трампу.

Лист Орбана для Трампа. Фото: Magyar Nemzet

"Пʼять днів тому, безпосередньо перед історичною зустріччю президента Трампа та Путіна на Алясці, Україна завдала ударів безпілотниками по нафтопроводу "Дружба" в Росії. Цей трубопровід постачає Угорщину та Словаччину, дві країни, які не мають інших способів імпорту сирої нафти. Угорщина підтримує Україну електроенергією та бензином, у відповідь вони бомбардують трубопроводи, які постачають нас. Дуже недружній крок! Бажаємо президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру!" — написав він.

Американський лідер заступився за Угорщину та наголосив, що йому неприємно це чути.

"Я дуже злий. Повідом про це Словаччину. Ти мій великий друг!" — заявив Трамп.

Нагадаємо, у ніч проти 13 серпня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області.

А у МЗС Угорщини розкритикували Україну за атаку. Там заявили, що трубопровід забезпечує постачання нафти до країни.

Згодом українські воїни завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області Росії. Пожежа призвела до припинення перекачування нафти нафтопроводом "Дружба".