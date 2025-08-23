Видео
Атака на нефтепровод "Дружба" — реакция Европы и Трампа

Атака на нефтепровод "Дружба" — реакция Европы и Трампа

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 12:34
Еврокомиссия и Трамп отреагировали на атаку Украины на нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" между Венгрией и Россией. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В Европейской комиссии и Белом доме отреагировали на атаку на нефтепровод "Дружба". В результате удара произошло временное прекращение поставок нефти в Словакию и Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в комментарии "Суспільному" и Magyar Nemzet.

Читайте также:

Прекращение работы нефтепровода "Дружба" — реакция Европы

В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за временным прекращением поставок нефти. Там получили письмо от властей Венгрии и Словакии, поэтому готовят ответ.

"Безопасность поставок является приоритетом для Комиссии, и мы находимся в тесном и постоянном контакте с нашими государствами-членами с целью ее обеспечения. ЕС имеет инструменты для преодоления внезапного дефицита или перебоев в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", — заявили в Еврокомиссии.

Известно, что государства-члены ЕС должны удерживать запасы нефти на 90 дней. Это необходимо на случай аварийных ситуаций. В Еврокомиссии отметили, что Словакия и Венгрия поддерживают такие уровни и могут выпустить запасы на рынок.

"До сих пор Комиссия не получала сообщений о высвобождении запасов от Словакии или Венгрии", — говорится в заявлении.

В то же время пока в Комиссии не видят прекращения энергетической опасности для ЕС.

Реакция США

Премьер Венгрии Виктор Орбан после атаки на распределительную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области направил письмо лидеру США Дональду Трампу.

Письмо Орбана для Трампа. Фото: Magyar Nemzet

"Пять дней назад, непосредственно перед исторической встречей президента Трампа и Путина на Аляске, Украина нанесла удары беспилотниками по нефтепроводу "Дружба" в России. Этот трубопровод поставляет Венгрию и Словакию, две страны, которые не имеют других способов импорта сырой нефти. Венгрия поддерживает Украину электроэнергией и бензином, в ответ они бомбардируют трубопроводы, которые поставляют нас. Очень недружественный шаг! Желаем президенту Трампу успехов в его стремлении к миру! " — написал он.

Американский лидер вступился за Венгрию и подчеркнул, что ему неприятно это слышать.

"Я очень зол. Сообщи об этом Словакии. Ты мой большой друг!" — заявил Трамп.

Напомним, в ночь на 13 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.

А в МИД Венгрии раскритиковали Украину за атаку. Там заявили, что трубопровод обеспечивает поставки нефти в страну.

Впоследствии украинские воины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. Пожар привел к прекращению перекачки нефти по нефтепроводу "Дружба".

США Дональд Трамп Еврокомиссия Венгрия Словакия нефтепровод Дружба
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
