Дружба между Украиной и Венгрией — Зеленский сделал заявление

Зеленский высказался о дружбе с Венгрией — что сказал
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о дружбе с Венгрией. По его словам, Киев всегда поддерживал хорошие отношения с Будапештом.
Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.
Отношения Украины с Венгрией
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, украинские воины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. Пожар привел к полному прекращению перекачки по нефтепроводу "Дружба".
На атаку отреагировали в Европейской комиссии и Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что ему неприятно это слышать.
