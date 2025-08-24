Дружба между Украиной и Венгрией — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о дружбе с Венгрией. По его словам, Киев всегда поддерживал хорошие отношения с Будапештом.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Отношения Украины с Венгрией

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", — подчеркнул Зеленский.

