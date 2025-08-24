Видео
Зеленский высказался о дружбе с Венгрией — что сказал

Зеленский высказался о дружбе с Венгрией — что сказал

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:45
Дружба между Украиной и Венгрией — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о дружбе с Венгрией. По его словам, Киев всегда поддерживал хорошие отношения с Будапештом.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни в Киеве в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Отношения Украины с Венгрией

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, украинские воины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. Пожар привел к полному прекращению перекачки по нефтепроводу "Дружба".

На атаку отреагировали в Европейской комиссии и Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что ему неприятно это слышать.

Владимир Зеленский Венгрия Украина политики дружба
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
