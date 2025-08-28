Зеленський доручив МЗС з’ясувати заборону в’їзду "Мадяру"

Володимир Зеленський. Фото: допис Зеленського у Telegram

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про заборону в’їзду до Угорщини та Шенгенської зони командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді, більш відомому за позивним "Мадяр".

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Заборона для "Мадяра" і реакція Києва

За словами Зеленського, дії угорських посадовців виглядають як дискримінація українських військових. Президент наголосив, що під час, коли Україна щодня втрачає людей від російських атак, подібні кроки є вкрай цинічними. Він також нагадав, що Будапешт досі не висловив співчуття через загибель мирних мешканців під час масованих ударів РФ.

"Якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в Угорщину і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це може викликати тільки обурення. Доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно", — заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна завжди відкрито підтримувала мирні ініціативи та була готова до дипломатії. Натомість Росія відкинула всі пропозиції припинення вогню, а позиція Угорщини щодо війни часто звучить у тональності, вигідній Кремлю. Саме це, на думку Зеленського, викликає особливе нерозуміння і розчарування.

Президент зауважив, що будь-які обмеження проти українських військових, які захищають свою державу, суперечать європейським цінностям. Він наголосив, що Київ очікує від партнерів послідовності та солідарності, адже від цього залежить безпека не лише України, а й усього регіону.

Нагадаємо, що уряд Угорщини подав позов до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС. Підставою для цього стало рішення про використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба".