Зеленский поручил МИД выяснить запрет въезда "Мадьяру"

Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о запрете въезда в Венгрию и Шенгенскую зону командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди, более известному по позывному "Мадьяр".

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Запрет для "Мадьяра" и реакция Киева

По словам Зеленского, действия венгерских чиновников выглядят как дискриминация украинских военных. Президент подчеркнул, что в то время, когда Украина ежедневно теряет людей от российских атак, подобные шаги являются крайне циничными. Он также напомнил, что Будапешт до сих пор не выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей во время массированных ударов РФ.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда открыто поддерживала мирные инициативы и была готова к дипломатии. Зато Россия отвергла все предложения прекращения огня, а позиция Венгрии относительно войны часто звучит в тональности, выгодной Кремлю. Именно это, по мнению Зеленского, вызывает особое непонимание и разочарование.

Президент отметил, что любые ограничения против украинских военных, которые защищают свое государство, противоречат европейским ценностям. Он подчеркнул, что Киев ожидает от партнеров последовательности и солидарности, ведь от этого зависит не только безопасность Украины, но и всего региона.

Напомним, что правительство Венгрии подало иск в Суд Евросоюза против Совета ЕС. Основанием для этого стало решение об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба".