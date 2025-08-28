Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский среагировал на вероятные санкции Венгрии против Мадяра

Зеленский среагировал на вероятные санкции Венгрии против Мадяра

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:29
Зеленский поручил МИД выяснить запрет въезда "Мадьяру"
Владимир Зеленский. Фото: сообщение Зеленского в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о запрете въезда в Венгрию и Шенгенскую зону командиру Силы беспилотных систем Роберту Бровди, более известному по позывному "Мадьяр".

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Запрет для "Мадьяра" и реакция Киева

По словам Зеленского, действия венгерских чиновников выглядят как дискриминация украинских военных. Президент подчеркнул, что в то время, когда Украина ежедневно теряет людей от российских атак, подобные шаги являются крайне циничными. Он также напомнил, что Будапешт до сих пор не выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей во время массированных ударов РФ.

Зеленський відреагував на ймовірні санкції Угорщини щодо "Мадяра" - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда открыто поддерживала мирные инициативы и была готова к дипломатии. Зато Россия отвергла все предложения прекращения огня, а позиция Венгрии относительно войны часто звучит в тональности, выгодной Кремлю. Именно это, по мнению Зеленского, вызывает особое непонимание и разочарование.

Президент отметил, что любые ограничения против украинских военных, которые защищают свое государство, противоречат европейским ценностям. Он подчеркнул, что Киев ожидает от партнеров последовательности и солидарности, ведь от этого зависит не только безопасность Украины, но и всего региона.

Напомним, что правительство Венгрии подало иск в Суд Евросоюза против Совета ЕС. Основанием для этого стало решение об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно нефтепровода "Дружба".

Владимир Зеленский ВСУ МИД Венгрия командир Шенгенская зона
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации