Угорщина зоборонила в’їзд українському командиру – Сибіга відреагував

Петер Сійярто. Фото: Facebook Сійярто

Уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни та всієї Шенгенської зони українському командиру через атаки по нафтопроводу "Дружба". Про якого саме командира йде мова не уточнюється.

Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Допис Петера Сійярто. Фото: скриншот

Заява Сійярто

"У відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" угорський уряд вирішив заборонити командиру військової частини, відповідальної за цю атаку, в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони", — йдеться у дописі.

Сійярто назвав удар по нафтопроводу "атакою на суверенітет Угорщини", що поставив під загрозу її енергетичну безпеку і "ледь не змусив використати її стратегічні резерви".

За його словами, Україна усвідомлює, що нафтопровід "Дружба" є життєво важливим для енергопостачання Угорщини та Словаччини. Сійярто додав, що такі удари завдають Будапешту "набагато більшої шкоди, ніж Росії".

"Будь-хто, хто робить замах на нашу енергетичну безпеку і суверенітет, повинен очікувати наслідків", — додав глава МЗС Угорщини.

Реакція Сибіги

Глава українського МЗС Андрій Сибіга відреагував на допис Сійярто. Про це він написав у соцмережі X.

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росії. Петере, якщо російський трубопровід для тебе важливіший за українських дітей, яких Росія вбила сьогодні вранці, то це моральний розпад. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії. Ми вживемо дзеркальних дій", — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 серпня ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області.

У МЗС Угорщини розкритикували Україну за атаку. Там заявили, що трубопровід забезпечує постачання нафти до країни.