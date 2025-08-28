Венгрия запретила въезд украинскому командиру - Сибига отреагировал

Петер Сийярто. Фото: Facebook Сийярто

Правительство Венгрии запретило въезд в страну и всю Шенгенскую зону украинскому командиру из-за атак по нефтепроводу "Дружба". О каком именно командире идет речь не уточняется.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети X.

Сообщение Петера Сийярто. Фото: скриншот

Заявление Сийярто

"В ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" венгерское правительство решило запретить командиру воинской части, ответственной за эту атаку, въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону", — говорится в сообщении.

Сийярто назвал удар по нефтепроводу "атакой на суверенитет Венгрии", что поставил под угрозу ее энергетическую безопасность и "едва не заставил использовать ее стратегические резервы".

По его словам, Украина осознает, что нефтепровод "Дружба" является жизненно важным для энергоснабжения Венгрии и Словакии. Сийярто добавил, что такие удары наносят Будапешту "гораздо больший вред, чем России".

"Любой, кто покушается на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий", — добавил глава МИД Венгрии.

Реакция Сибиги

Глава украинского МИД Андрей Сибига отреагировал на сообщение Сийярто. Об этом он написал в соцсети X.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

"Как бесстыдно публиковать это после жестокой атаки террористического государства России. Петр, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный распад. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы примем зеркальные действия", — отметил он.

Напомним, в ночь на 13 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области.

В МИД Венгрии раскритиковали Украину за атаку. Там заявили, что трубопровод обеспечивает поставки нефти в страну.