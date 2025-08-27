Угорщина оскаржує використання заморожених російських активів для України

Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Угорський уряд подав позов до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС. Причиною є використання заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги для України.

Про це йдеться в позові на сайті Суду ЄС.

Реклама

Читайте також:

Заморожені російські активи

Угорщина оскаржує рішення Ради ЄС про передачу доходів від заморожених російських активів Україні через Європейський фонд миру.

Фонд, створений у 2023 році, фінансує заходи спільної зовнішньої та оборонної політики, підтримуючи Україну, Молдову, Боснію і Герцеговину та інші країни. Він також компенсує країнам Євросоюзу гроші, які були витрачені на фінансову допомогу Україні.

Країни ЄС поповнюють фонд, а Рада ЄС вирішила направляти туди доходи від заморожених російських активів.

Угорський уряд вимагає скасувати рішення Ради Євросоюзу від 21 травня 2024 року про розподіл допоміжних заходів для військової підтримки ЗСУ. Йдеться про надсилання доходів від російських активів до Європейського фонду миру.

Крім того, Угорщина просить визнати недійсним рішення фонду про використання доходів від активів Росії на фінансування військової допомоги Україні.

Угорщина подала позов у липні 2025 року, а у серпні Суд його прийняв і передав на розгляд.

Нагадаємо, у Мінфіні США заявили, що заморожені російські активи варто продовжувати використовувати як інструмент тиску на Кремль.

А нещодавно Україна отримала від ЄС кошти із заморожених активів Росії.