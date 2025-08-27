Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорщина подала позов проти ЄС через використання активів Росії

Угорщина подала позов проти ЄС через використання активів Росії

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:56
Угорщина оскаржує використання заморожених російських активів для України
Віктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Угорський уряд подав позов до Суду Євросоюзу проти Ради ЄС. Причиною є використання заморожених активів Росії для надання фінансової допомоги для України.

Про це йдеться в позові на сайті Суду ЄС.

Реклама
Читайте також:

Заморожені російські активи

Угорщина оскаржує рішення Ради ЄС про передачу доходів від заморожених російських активів Україні через Європейський фонд миру.

Фонд, створений у 2023 році, фінансує заходи спільної зовнішньої та оборонної політики, підтримуючи Україну, Молдову, Боснію і Герцеговину та інші країни. Він також компенсує країнам Євросоюзу гроші, які були витрачені на фінансову допомогу Україні. 

Країни ЄС поповнюють фонд, а Рада ЄС вирішила направляти туди доходи від заморожених російських активів.

Угорський уряд вимагає скасувати рішення Ради Євросоюзу від 21 травня 2024 року про розподіл допоміжних заходів для військової підтримки ЗСУ. Йдеться про надсилання доходів від російських активів до Європейського фонду миру. 

Крім того, Угорщина просить визнати недійсним рішення фонду про використання доходів від активів Росії на фінансування військової допомоги Україні.

Угорщина подала позов у липні 2025 року, а у серпні Суд його прийняв і передав на розгляд.

Нагадаємо, у Мінфіні США заявили, що заморожені російські активи варто продовжувати використовувати як інструмент тиску на Кремль.

А нещодавно Україна отримала від ЄС кошти із заморожених активів Росії

Європейський союз Угорщина гроші Україна активи Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації