Головна Новини дня У Мінфіні США виступили проти негайної конфіскації активів РФ

У Мінфіні США виступили проти негайної конфіскації активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 19:22
Бессент проти негайної конфіскації заморожених активів РФ - чому
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Міністр фінансів США Скотт Бессент переконаний, що заморожені активи Росії слід продовжувати використовувати як інструмент тиску у переговорах із Москвою. Тому їх не треба конфісковувати негайно.

Про це глава американського Мінфіну заявив у коментарі Fox Business.

Читайте також:

Бессент проти негайної конфіскації заморожених активів РФ

За його словами, частина таких активів, а можливо й усі, можуть бути спрямовані на відновлення України.

Він також підкреслив, що для посилення санкційного тиску на Росію Сполученим Штатам потрібна більша підтримка від європейських партнерів. Бессент зазначив, що Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторинних тарифів проти РФ, і з усіх членів G7 готовність до таких заходів виявила лише Канада.

"США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком, і вони мають прямий інтерес у її завершенні, так само як і ми", — наголосив міністр.

Він додав, що раніше лише адміністрація президента Трампа домоглася реального просування у цьому напрямі, і зараз американці очікують участі європейських країн у вирішенні проблеми.

За словами Бессента, понад 400 мільйонів людей у ЄС, які хочуть закінчення війни, теж повинні бути частиною цього процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС дав Україні 1,6 млрд євро із заморожених активів РФ. Кошти спрямують на погашення боргів та підтримки оборони України.

США розглядають можливість спрямувати заморожені російські активи на підтримку викрадених українських дітей

Мінфін США активи Росія Скотт Бессент
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
