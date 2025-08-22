Відео
Україна отримала кошти з заморожених активів РФ, — Свириденко

Україна отримала кошти з заморожених активів РФ, — Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 16:54
Заморожені активи РФ - скільки коштів отримала Україна
Юлія Свириденко. Фото з соцмереж Свириденко

Україна отримала від Євросоюзу ще 4,05 млрд євро. Із них 1 млрд євро одержано у межах ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів, та 3,05 млрд євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.


скрін транш ЄС
Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

На що підуть кошти

Свириденко зазначила, що ця підтримка зміцнить як державний бюджет, так і процес відбудови. 

"Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", — додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС дав Україні 1,6 млрд євро із заморожених активів РФ. Кошти спрямують на погашення боргів та підтримки оборони України.

США розглядають можливість спрямувати заморожені російські активи на підтримку викрадених українських дітей

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
