Главная Новости дня Украина получила деньги из замороженных активов РФ, — Свириденко

Украина получила деньги из замороженных активов РФ, — Свириденко

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 16:54
Замороженные активы РФ - сколько средств получила Украина
Юлия Свириденко. Фото из соцсетей Свириденко

Украина получила от Евросоюза еще 4,05 млрд евро. Из них 1 млрд евро получено в рамках ERA Loans, профинансированных из замороженных российских активов, и 3,05 млрд евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

скрін транш ЄС
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

На что пойдут средства

Свириденко отметила, что эта поддержка укрепит как государственный бюджет, так и процесс восстановления.

"Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС дал Украине 1,6 млрд евро из замороженных активов РФ. Средства направят на погашение долгов и поддержку обороны Украины.

США рассматривают возможность направить замороженные российские активы на поддержку похищенных украинских детей.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
