Головна Новини дня ЄС надав Україні кошти від заморожених активів РФ — яка сума

ЄС надав Україні кошти від заморожених активів РФ — яка сума

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 18:26
ЄС перерахував Україні гроші з прибутків від заморожених активів РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз отримав ще одну частину прибутків від відсотків на заморожені активи Росії. Йдеться про суму у розмірі 1,6 мільярда євро. Кошти спрямують на погашення боргів та підтримки оборони України.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у понеділок, 11 серпня.

Читайте також:

Прибуток від заморожених активів Росії

Відомо, що кошти надійшли до ЄС 8 серпня. Це вже третій транш:

  • перший надійшов у липні минулого року;
  • другий — у квітні 2025 року.

Сума покриває доходи, отримані у першому півріччі 2025 року.

"Цей захід є частиною постійного зобовʼязання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Тепер 95% коштів буде спрямовано через Механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM) для безповоротної допомоги у погашенні кредитів від ЄС та двосторонніх кредиторів. Ще 5% спрямують на військові та обороні потреби через EPF.

Нагадаємо, 7 серпня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

А США розглядають можливість спрямувати заморожені російські активи на підтримку викрадених українських дітей

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
