ЕС перечислил Украине деньги из доходов от замороженных активов РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз получил еще одну часть доходов от процентов на замороженные активы России. Речь идет о сумме в размере 1,6 миллиарда евро. Средства направят на погашение долгов и поддержку обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник, 11 августа.

Прибыль от замороженных активов России

Известно, что средства поступили в ЕС 8 августа. Это уже третий транш:

первый поступил в июле прошлого года;

второй — в апреле 2025 года.

Сумма покрывает доходы, полученные в первом полугодии 2025 года.

"Эта мера является частью постоянного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Теперь 95% средств будет направлено через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM) для безвозвратной помощи в погашении кредитов от ЕС и двусторонних кредиторов. Еще 5% направят на военные и оборонные нужды через EPF.

Напомним, 7 августа украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

А США рассматривают возможность направить замороженные российские активы на поддержку похищенных украинских детей.