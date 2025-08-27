Видео
Главная Новости дня В Минфине США выступили против немедленной конфискации активов РФ

В Минфине США выступили против немедленной конфискации активов РФ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 19:22
Бессент против немедленной конфискации замороженных активов РФ - почему
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент убежден, что замороженные активы России следует продолжать использовать как инструмент давления в переговорах с Москвой. Поэтому их не надо конфисковывать немедленно.

Об этом глава американского Минфина заявил в комментарии Fox Business.

Бессент против немедленной конфискации замороженных активов РФ

По его словам, часть таких активов, а возможно и все, могут быть направлены на восстановление Украины.

Он также подчеркнул, что для усиления санкционного давления на Россию Соединенным Штатам нужна большая поддержка от европейских партнеров. Бессент отметил, что Европа не выразила желания присоединиться к потенциальным вторичным тарифам против РФ, и из всех членов G7 готовность к таким мерам проявила только Канада.

"США не должны нести это бремя в одиночку. Эта война у них под боком, и они имеют прямой интерес в ее завершении, так же как и мы", — подчеркнул министр.

Он добавил, что ранее только администрация президента Трампа добилась реального продвижения в этом направлении, и сейчас американцы ожидают участия европейских стран в решении проблемы.

По словам Бессента, более 400 миллионов людей в ЕС, которые хотят окончания войны, тоже должны быть частью этого процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС дал Украине 1,6 млрд евро из замороженных активов РФ. Средства направят на погашение долгов и поддержку обороны Украины.

США рассматривают возможность направить замороженные российские активы на поддержку похищенных украинских детей.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
