Венгрия оспаривает использование замороженных российских активов для Украины

Виктор Орбан. Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS

Венгерское правительство подало иск в Суд Евросоюза против Совета ЕС. Причиной является использование замороженных активов России для предоставления финансовой помощи для Украины.

Об этом говорится в иске на сайте Суда ЕС.

Реклама

Читайте также:

Замороженные российские активы

Венгрия оспаривает решение Совета ЕС о передаче доходов от замороженных российских активов Украине через Европейский фонд мира.

Реклама

Фонд, созданный в 2023 году, финансирует меры общей внешней и оборонной политики, поддерживая Украину, Молдову, Боснию и Герцеговину и другие страны. Он также компенсирует странам Евросоюза деньги, которые были потрачены на финансовую помощь Украине.

Страны ЕС пополняют фонд, а Совет ЕС решил направлять туда доходы от замороженных российских активов.

Реклама

Венгерское правительство требует отменить решение Совета Евросоюза от 21 мая 2024 года о распределении вспомогательных мер для военной поддержки ВСУ. Речь идет о направлении доходов от российских активов в Европейский фонд мира.

Кроме того, Венгрия просит признать недействительным решение фонда об использовании доходов от активов России на финансирование военной помощи Украине.

Венгрия подала иск в июле 2025 года, а в августе Суд его принял и передал на рассмотрение.

Напомним, в Минфине США заявили, что замороженные российские активы следует продолжать использовать как инструмент давления на Кремль.

А недавно Украина получила от ЕС средства из замороженных активов России.