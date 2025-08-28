Видео
Главная Новости дня Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу после решения Венгрии

Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу после решения Венгрии

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 18:52
Сикорский ответил Сийярто и пригласил "Мадьяра" в Польшу
Радослав Сикорский. Фото: Wiadomości Onet

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил командиру Сил беспилотных систем Роберту Бровди ("Мадьяру") приехать в Польшу для восстановления. Его слова стали ответом на заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

Об этом Сикорский сообщает в соцсети Х.

Читайте также:

Польша поддержала украинского командира

По словам польского министра, шаги Будапешта выглядят парадоксально на фоне российских обстрелов украинских городов. Он подчеркнул, что в то время, как Киев страдает от ракетных ударов, Венгрия ограничивает въезд воину, который борется за свободу собственной страны. Сикорский выразил поддержку командиру и предложил ему гостеприимство в Польше.

Сікорський запросив "Мадяра" у Польщу після рішення Угорщини - фото 1

"Пока российские ракеты обрушивают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины. Командир Мадьяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", — написал Сикорский.

Заявление польского дипломата прозвучало как ответ на сообщение венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Он пояснил, что запрет для украинского командира стал реакцией на последний удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба", который, по словам Сийярто, "поставил под угрозу энергетическую безопасность Венгрии".

"Украина прекрасно знает, что трубопровод "Дружба" жизненно важен для энергоснабжения Венгрии и Словакии, и что такие удары вредят нам гораздо больше, чем России. Каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен быть готов к последствиям", — написал Сийярто в соцсети X.

Ответ Сикорского стал важным сигналом поддержки Украины и украинских военных в Европе. Варшава таким образом продемонстрировала солидарность с Киевом и подчеркнула недопустимость действий Будапешта, которые могут трактоваться как дискриминация украинских защитников.

Напомним, что правительство Венгрии обратилось с иском в Суд Евросоюза против Совета ЕС. Причиной стало решение использовать замороженные российские активы для предоставления финансовой помощи Украине.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался относительно заявлений президента Украины Владимира Зеленского о нефтепроводе "Дружба".

Польша ВСУ Венгрия Петер Сиярто Радослав Сикорский
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
