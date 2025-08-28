Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Заборона вʼїзду для "Мадяра" — посла Угорщини викликали до МЗС

Заборона вʼїзду для "Мадяра" — посла Угорщини викликали до МЗС

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 19:31
Заборона вʼїзду для "Мадяра" — посла Угорщини викликали до МЗС
Термінова новина

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що посла Угорщини викликали до відомства. Це сталося після заборони вʼїзду командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді ("Мадяр").

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у четвер, 28 серпня.

Реклама
Читайте також:

Посла Угорщини викликали до МЗС України

Сибіга зазначив, що послу Угорщини вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини в Україні. Йдеться про захисника угорського походження, якого не пустили в країну.

"Ми закликаємо Угорщину надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна залишається готовою", — додав глава МЗС України.

null
Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заборонила вʼїзд до країни та Шенгенської зони українському командиру. Причиною стала атака на нафтопровід "Дружба".

Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на заборону вʼїзду Роберту Бровді. За його словами, дії угорських посадовців виглядають як дискримінація українських військових.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував "Мадяру" приїхати до його країни для відновлення.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації