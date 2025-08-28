Заборона вʼїзду для "Мадяра" — посла Угорщини викликали до МЗС

Термінова новина

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що посла Угорщини викликали до відомства. Це сталося після заборони вʼїзду командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді ("Мадяр").

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у четвер, 28 серпня.

Посла Угорщини викликали до МЗС України

Сибіга зазначив, що послу Угорщини вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорської меншини в Україні. Йдеться про захисника угорського походження, якого не пустили в країну.

"Ми закликаємо Угорщину надалі утримуватися від недружніх дій та натомість вести конструктивний діалог, до якого Україна залишається готовою", — додав глава МЗС України.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 серпня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заборонила вʼїзд до країни та Шенгенської зони українському командиру. Причиною стала атака на нафтопровід "Дружба".

Згодом український лідер Володимир Зеленський відреагував на заборону вʼїзду Роберту Бровді. За його словами, дії угорських посадовців виглядають як дискримінація українських військових.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував "Мадяру" приїхати до його країни для відновлення.