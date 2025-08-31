Відео
У ЄС шукають методи боротьби з Орбаном — розробляють механізм

У ЄС шукають методи боротьби з Орбаном — розробляють механізм

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 02:43
У ЄС хочуть голосувати більшістю, щоб обійти блокування рішень з боку Віктора Орбана
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

У низці країн Європейського Союзу ведеться дискусія щодо необхідності модифікації процедури прийняття рішень у блоці. Приводом для подібних обговорень стали неодноразові блокуючі голоси з боку Угорщини за ініціативи Віктора Орбана.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як у ЄС хочуть урезонити Орбана

Видання інформує про документ, який містить пропозиції щодо зміни правил голосування. Цей документ був поширений серед країн-членів ЄС перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ 30 серпня у Копенгагені.

Група з дванадцяти держав вивчає можливість ухвалення рішень кваліфікованою більшістю замість колишньої практики одноголосного голосування. Зміна підходу до процедури голосування дозволить Європейському Союзу діяти з більшою оперативністю, уникаючи затримок у прийнятті рішень.

Bloomberg нагадує про послідовний опір Угорщини ініціативам, що стосуються України, включаючи виділення фінансової допомоги та процес приєднання країни до ЄС.

Раніше стало відомо, що Угорщина виявилася єдиною серед 27 держав-членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву ЄС. Цим документом засуджувався масштабний удар окупантів РФ по Києву 28 серпня.

Також повідомлялось, що посла Угорщини викликали до МЗС України. Це сталося після заборони вʼїзду командиру Сили безпілотних систем Роберту Бровді (позивний "Мадяр").

Європейський союз МЗС Угорщина політики Віктор Орбан
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
