Венгрия не поддержала ЕС с осуждением РФ по обстрелу Киева

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Венгрия оказалась единственной среди 27 государств-членов ЕС, которая отказалась подписать заявление высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас. Этим документом она осудила масштабный удар России по Киеву 28 августа.

Об этом сообщается в совместном заявлении ЕС.

Венгрия не поддержала заявление ЕС

Заявление поддержали 26 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция — то есть все страны, кроме Венгрии.

Так, 28 августа Россия осуществила новую масштабную атаку на Киев и ряд других украинских городов, что привело к гибели по меньшей мере 23 мирных жителей. В Европейском Союзе выразили глубокие соболезнования семьям погибших и решительно осудили эти атаки, назвав их преднамеренной эскалацией, которая подрывает международные усилия по миру.

В результате обстрелов серьезно пострадали офисы Представительства ЕС в Киеве и здание Британского Совета. Там получил ранения охранник, что, по мнению главы европейской дипломатии Каи Каллас, в очередной раз демонстрирует безрассудный характер нападений России и ее пренебрежение международным правом.

Каллас подчеркнула, что ставить под угрозу жизнь дипломатов и персонала является прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

"Умышленные атаки на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все виновники должны быть привлечены к ответственности", — подчеркнула она.

В то же время европейский дипломат отметила, что эти преступления только укрепляют решимость ЕС поддерживать Украину в отражении агрессии и стремлении к справедливому и прочному миру. Союз планирует продолжать и расширять всестороннюю помощь, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций против России.

Каллас также напомнила, что Украина с марта 2025 года придерживается полного и безусловного прекращения огня и неоднократно выражала готовность к миру, тогда как Россия продолжает удары по гражданским объектам.

"Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, включая США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска выпустили по Украине 629 воздушных целей.

Больше всего пострадал Киев: там погибло 22 человека, среди которых есть дети. Также около 40 человек получили ранения, есть сильные разрушения гражданской инфраструктуры в Дарницком районе.