Угорщина не підтримала ЄС із засудженням РФ щодо обстрілу Києва

Угорщина виявилася єдиною серед 27 держав-членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас. Цим документом вона засудила масштабний удар Росії по Києву 28 серпня.

Про це повідомляється у спільній заяві ЄС.

Угорщина не підтримала заяву ЄС

Заяву підтримали 26 держав-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція — тобто всі країни, окрім Угорщини.

Так, 28 серпня Росія здійснила нову масштабну атаку на Київ та низку інших українських міст, що призвела до загибелі щонайменше 23 мирних жителів. У Європейському Союзі висловили глибокі співчуття родинам загиблих і рішуче засудили ці атаки, назвавши їх навмисною ескалацією, яка підриває міжнародні зусилля щодо миру.

Унаслідок обстрілів серйозно постраждали офіси Представництва ЄС у Києві та будівля Британської Ради. Там отримав поранення охоронець, що, на думку глави європейської дипломатії Каї Каллас, вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її нехтування міжнародним правом.

Каллас наголосила, що ставити під загрозу життя дипломатів та персоналу є прямим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

"Навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі винуватці мають бути притягнуті до відповідальності", — підкреслила вона.

Водночас європейська дипломатка зазначила, що ці злочини лише зміцнюють рішучість ЄС підтримувати Україну у відбитті агресії та прагненні до справедливого й тривалого миру. Союз планує продовжувати та розширювати всебічну допомогу, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Каллас також нагадала, що Україна з березня 2025 року дотримується повного і безумовного припинення вогню та неодноразово висловлювала готовність до миру, тоді як Росія продовжує удари по цивільних об’єктах.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включно із США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим і тривалим миром. Росія має припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", — наголосила глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 22 людини, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі.