Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Угорщина не підтримала ЄС із засудженням РФ щодо обстрілу Києва

Угорщина не підтримала ЄС із засудженням РФ щодо обстрілу Києва

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 19:59
Угорщина не підтримала ЄС із засудженням РФ щодо обстрілу Києва
Віктор Орбан. Фото: Reuters

Угорщина виявилася єдиною серед 27 держав-членів ЄС, яка відмовилася підписати заяву високої представниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас. Цим документом вона засудила масштабний удар Росії по Києву 28 серпня.

Про це повідомляється у спільній заяві ЄС.

Реклама
Читайте також:

Угорщина не підтримала заяву ЄС

Заяву підтримали 26 держав-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція — тобто всі країни, окрім Угорщини.

Так, 28 серпня Росія здійснила нову масштабну атаку на Київ та низку інших українських міст, що призвела до загибелі щонайменше 23 мирних жителів. У Європейському Союзі висловили глибокі співчуття родинам загиблих і рішуче засудили ці атаки, назвавши їх навмисною ескалацією, яка підриває міжнародні зусилля щодо миру.

Унаслідок обстрілів серйозно постраждали офіси Представництва ЄС у Києві та будівля Британської Ради. Там отримав поранення охоронець, що, на думку глави європейської дипломатії Каї Каллас, вкотре демонструє безрозсудний характер нападів Росії та її нехтування міжнародним правом.

Каллас наголосила, що ставити під загрозу життя дипломатів та персоналу є прямим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

"Навмисні атаки на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі винуватці мають бути притягнуті до відповідальності", — підкреслила вона.

Водночас європейська дипломатка зазначила, що ці злочини лише зміцнюють рішучість ЄС підтримувати Україну у відбитті агресії та прагненні до справедливого й тривалого миру. Союз планує продовжувати та розширювати всебічну допомогу, зокрема шляхом прискорення роботи над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Каллас також нагадала, що Україна з березня 2025 року дотримується повного і безумовного припинення вогню та неодноразово висловлювала готовність до миру, тоді як Росія продовжує удари по цивільних об’єктах.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з міжнародними партнерами, включно із США, щоб покласти край агресивній війні Росії всеохоплюючим, справедливим і тривалим миром. Росія має припинити вбивства та продемонструвати справжню готовність до миру", — наголосила глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 22 людини, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі. 

Київ Угорщина Віктор Орбан війна в Україні Кая Каллас
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації