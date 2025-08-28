Нічна атака Росії по Україні 28 серпня — ППО збила 589 цілей

Військовослужбовець ПС ЗСУ цілиться у повітряну ціль. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 28 серпня Росія здійснила потужну комбіновану атаку на Україну, випустивши загалом 629 повітряних цілей. Під ударом опинилися одразу кілька регіонів країни. Масований обстріл складався переважно з ударних дронів-камікадзе, а також балістичних і крилатих ракет.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 28 серпня

За даними Повітряних сил, противник використав: 598 дронів Shahed та безпілотників-імітаторів, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 9 балістичних "Іскандер-М/KN-23" і 20 крилатих ракет Х-101. Запуски здійснювалися з різних напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Оборона України залучила всі сили: авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи. Завдяки злагодженій роботі вдалося збити чи подавити більшість повітряних цілей — 589 одиниць.

Статистика збитих цілей. Фотог: ПС ЗСУ

Зокрема, знищено 563 дрони Shahed і дрони-імітації, одну ракету "Кинджал", сім "Іскандерів" і 18 крилатих Х-101. Водночас зафіксовані влучання на 13 об’єктах у різних регіонах, а уламки збитих цілей падали ще у 26 місцях.

Нагадаємо, є підтверджені жертви серед мирних жителів, серед загиблих — діти. За останніми даними травми різного ступеня тяжкості отримали 45 киян.

Також під атакою опинилося чимало цивільних об'єктів інфраструктури. Серед них й парк поїздів "Інтерсіті+" через що Укрзалізниця оголосила про затримку деяких рейсів та зміни руху.