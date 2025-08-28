Видео
Главная Новости дня Россия запустила по Украине 629 целей ночью — как справилась ПВО

Россия запустила по Украине 629 целей ночью — как справилась ПВО

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:51
Ночная атака России по Украине 28 августа — ПВО сбила 589 целей
Военнослужащий ВС ВСУ целится в воздушную цель. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 28 августа Россия осуществила мощную комбинированную атаку на Украину, выпустив всего 629 воздушных целей. Под ударом оказались сразу несколько регионов страны. Массированный обстрел состоял преимущественно из ударных дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 28 августа

По данным Воздушных сил, противник использовал: 598 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 баллистических "Искандер-М/KN-23" и 20 крылатых ракет Х-101. Запуски осуществлялись с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма.

Оборона Украины привлекла все силы: авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы. Благодаря слаженной работе удалось сбить или подавить большинство воздушных целей — 589 единиц.

null
Статистика сбитых целей. Фотог: ВС ВСУ

В частности, уничтожено 563 дроны Shahed и дроны-имитации, одну ракету "Кинжал", семь "Искандеров" и 18 крылатых Х-101. В то же время зафиксированы попадания на 13 объектах в разных регионах, а обломки сбитых целей падали еще в 26 местах.

Напомним, есть подтвержденные жертвы среди мирных жителей, среди погибших — дети. По последним данным травмы различной степени тяжести получили 45 киевлян.

Также под атакой оказалось немало гражданских объектов инфраструктуры. Среди них и парк поездов "Интерсити+" из-за чего Укрзализныця объявила о задержке некоторых рейсов и изменениях движения.

обстрелы ПВО ракеты дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
