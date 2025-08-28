Відео
РФ атакувала залізничний парк "Інтерсіті" — потяги затримаються

РФ атакувала залізничний парк "Інтерсіті" — потяги затримаються

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:56
Укрзалізниця попередила про затримки до 6 годин через обстріл
Вагон поїзда. Фото: Укрзалізниця

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільній логістиці та інфраструктурі. Зокрема, під обстріл потрапив парк швидкісних поїздів Укрзалізниці "Інтерсіті+". У компанії попередили про зміну руху поїздів та значні затримки, проте рейси не скасують.

Про це Укрзалізниця повідомила у Telegram.

Читайте також:

Росія атакувала парк поїздів Інтерсіті+

Компанія повідомляє, що внаслідок удару армії РФ один склад суттєво ушкоджено, проте завдяки оперативним діям залізничників пожежу вдалося швидко ліквідувати. Працівники депо перебували в укриттях і не постраждали.

null
Понівечений вагон. Фото: Укрзалізниця

Що буде з рейсами поїздів 28 серпня

В Укрзалізниці наголосили, що жоден рейс не буде скасований — у роботу виводять підмінні склади. Водночас пасажирів попередили про можливі затримки, оскільки триває відновлення інфраструктури.

Через пошкодження залізничного вузла у Козятині низка поїздів, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів, які мали прямувати до Вінниці та Хмельницького, організоване автобусне сполучення з Шепетівки. Для тих, хто їде до Тернополя (поїзди №21 та №103), пересадку забезпечено на станції Красне.

Поїзди, що йдуть зі Жмеринського напрямку до Києва, затримуються на 5 і більше годин. Це стосується рейсів:

  • №106 Одеса — Київ;
  • №74 Перемишль — Харків;
  • №22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Частина рейсів "Інтерсіті+" зі столиці затримуватиметься до 2 годин:

  • №743 Київ — Львів;
  • №732 Київ — Запоріжжя;
  • №722 Київ — Харків;
  • №712 Київ — Краматорськ.

Затримка міжнародного рейсу №23 Київ — Хелм

Окремо повідомляється, що міжнародний рейс №23 Київ — Хелм вирушить із затримкою близько 6 годин через прогнозоване пізнє прибуття зворотного потяга. Укрзалізниця працює над скороченням часу очікування на кордоні.

Водночас вокзал "Київ-Пасажирський" функціонуватиме у звичному режимі. Пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, можуть відправитися іншими поїздами того ж напрямку з квитками, придбаними на попередній рейс.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну в ніч проти 28 серпня. Під атакою опинився Київ, де виникли серйозні руйнування та пожежі від удару. Під завалами будинку шукають вцілілих та загиблих.

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
