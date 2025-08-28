Укрзалізниця попередила про затримки до 6 годин через обстріл

Вагон поїзда. Фото: Укрзалізниця

У ніч проти 28 серпня російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільній логістиці та інфраструктурі. Зокрема, під обстріл потрапив парк швидкісних поїздів Укрзалізниці "Інтерсіті+". У компанії попередили про зміну руху поїздів та значні затримки, проте рейси не скасують.

Про це Укрзалізниця повідомила у Telegram.

Читайте також:

Росія атакувала парк поїздів Інтерсіті+

Компанія повідомляє, що внаслідок удару армії РФ один склад суттєво ушкоджено, проте завдяки оперативним діям залізничників пожежу вдалося швидко ліквідувати. Працівники депо перебували в укриттях і не постраждали.

Понівечений вагон. Фото: Укрзалізниця

Що буде з рейсами поїздів 28 серпня

В Укрзалізниці наголосили, що жоден рейс не буде скасований — у роботу виводять підмінні склади. Водночас пасажирів попередили про можливі затримки, оскільки триває відновлення інфраструктури.

Через пошкодження залізничного вузла у Козятині низка поїздів, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів, які мали прямувати до Вінниці та Хмельницького, організоване автобусне сполучення з Шепетівки. Для тих, хто їде до Тернополя (поїзди №21 та №103), пересадку забезпечено на станції Красне.

Поїзди, що йдуть зі Жмеринського напрямку до Києва, затримуються на 5 і більше годин. Це стосується рейсів:

№106 Одеса — Київ;

№74 Перемишль — Харків;

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Частина рейсів "Інтерсіті+" зі столиці затримуватиметься до 2 годин:

№743 Київ — Львів;

№732 Київ — Запоріжжя;

№722 Київ — Харків;

№712 Київ — Краматорськ.

Затримка міжнародного рейсу №23 Київ — Хелм

Окремо повідомляється, що міжнародний рейс №23 Київ — Хелм вирушить із затримкою близько 6 годин через прогнозоване пізнє прибуття зворотного потяга. Укрзалізниця працює над скороченням часу очікування на кордоні.

Водночас вокзал "Київ-Пасажирський" функціонуватиме у звичному режимі. Пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, можуть відправитися іншими поїздами того ж напрямку з квитками, придбаними на попередній рейс.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну в ніч проти 28 серпня. Під атакою опинився Київ, де виникли серйозні руйнування та пожежі від удару. Під завалами будинку шукають вцілілих та загиблих.

На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський.