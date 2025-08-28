Укрзалізниця попередила про затримки до 6 годин через обстріл

РФ атакувала залізничний парк "Інтерсіті" — потяги затримаються
У ніч проти 28 серпня російські війська завдали цілеспрямованого удару по цивільній логістиці та інфраструктурі. Зокрема, під обстріл потрапив парк швидкісних поїздів Укрзалізниці "Інтерсіті+". У компанії попередили про зміну руху поїздів та значні затримки, проте рейси не скасують.
Про це Укрзалізниця повідомила у Telegram.
Росія атакувала парк поїздів Інтерсіті+
Компанія повідомляє, що внаслідок удару армії РФ один склад суттєво ушкоджено, проте завдяки оперативним діям залізничників пожежу вдалося швидко ліквідувати. Працівники депо перебували в укриттях і не постраждали.
Що буде з рейсами поїздів 28 серпня
В Укрзалізниці наголосили, що жоден рейс не буде скасований — у роботу виводять підмінні склади. Водночас пасажирів попередили про можливі затримки, оскільки триває відновлення інфраструктури.
Через пошкодження залізничного вузла у Козятині низка поїздів, що курсують між Києвом та Львовом, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.
Для пасажирів, які мали прямувати до Вінниці та Хмельницького, організоване автобусне сполучення з Шепетівки. Для тих, хто їде до Тернополя (поїзди №21 та №103), пересадку забезпечено на станції Красне.
Поїзди, що йдуть зі Жмеринського напрямку до Києва, затримуються на 5 і більше годин. Це стосується рейсів:
- №106 Одеса — Київ;
- №74 Перемишль — Харків;
- №22/104 Львів — Харків / Краматорськ.
Частина рейсів "Інтерсіті+" зі столиці затримуватиметься до 2 годин:
- №743 Київ — Львів;
- №732 Київ — Запоріжжя;
- №722 Київ — Харків;
- №712 Київ — Краматорськ.
Затримка міжнародного рейсу №23 Київ — Хелм
Окремо повідомляється, що міжнародний рейс №23 Київ — Хелм вирушить із затримкою близько 6 годин через прогнозоване пізнє прибуття зворотного потяга. Укрзалізниця працює над скороченням часу очікування на кордоні.
Водночас вокзал "Київ-Пасажирський" функціонуватиме у звичному режимі. Пасажири, які не встигли на свій рейс через тривогу, можуть відправитися іншими поїздами того ж напрямку з квитками, придбаними на попередній рейс.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну в ніч проти 28 серпня. Під атакою опинився Київ, де виникли серйозні руйнування та пожежі від удару. Під завалами будинку шукають вцілілих та загиблих.
На російську атаку відреагував президент Володимир Зеленський.
