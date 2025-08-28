Видео
Главная Новости дня РФ атаковала железнодорожный парк "Интерсити" — поезда задержатся

РФ атаковала железнодорожный парк "Интерсити" — поезда задержатся

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:56
Укрзализныця предупредила о задержках до 6 часов из-за обстрелов
Вагон поезда. Фото: Укрзализныця

В ночь на 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданской логистике и инфраструктуре. В частности, под обстрел попал парк скоростных поездов Укрзализныци "Интерсити+". В компании предупредили об изменении движения поездов и значительных задержках, однако рейсы не отменят.

Об этом Укрзализныця сообщила в Telegram.

Читайте также:

Россия атаковала парк поездов Интерсити+

Компания сообщает, что в результате удара армии РФ один состав существенно поврежден, однако благодаря оперативным действиям железнодорожников пожар удалось быстро ликвидировать. Работники депо находились в укрытиях и не пострадали.

null
Сгоревший вагон. Фото: Укрзализныця

Что будет с рейсами поездов 28 августа

В Укрзализныце отметили, что ни один рейс не будет отменен — в работу выводят подменные составы. В то же время пассажиров предупредили о возможных задержках, поскольку продолжается восстановление инфраструктуры.

Из-за повреждения железнодорожного узла в Казатине ряд поездов, курсирующих между Киевом и Львовом, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов.

Для пассажиров, которые должны были следовать в Винницу и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение из Шепетовки. Для тех, кто едет в Тернополь (поезда №21 и №103), пересадка обеспечена на станции Красное.

Поезда, идущие из Жмеринского направления в Киев, задерживаются на 5 и более часов. Это касается рейсов:

  • №106 Одесса — Киев;
  • №74 Перемышль — Харьков;
  • №22/104 Львов — Харьков / Краматорск.

Часть рейсов "Интерсити+" из столицы будет задерживаться до 2 часов:

  • №743 Киев — Львов;
  • №732 Киев — Запорожье;
  • №722 Киев — Харьков;
  • №712 Киев — Краматорск.

Задержка международного рейса №23 Киев — Хелм

Отдельно сообщается, что международный рейс №23 Киев — Хелм отправится с задержкой около 6 часов из-за прогнозируемого позднего прибытия обратного поезда. Укрзализныця работает над сокращением времени ожидания на границе.

В то же время вокзал "Киев-Пассажирский" будет функционировать в обычном режиме. Пассажиры, которые не успели на свой рейс из-за тревоги, могут отправиться другими поездами того же направления с билетами, приобретенными на предыдущий рейс.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину в ночь на 28 августа. Под атакой оказался Киев, где возникли серьезные разрушения и пожары от удара. Под завалами дома ищут уцелевших и погибших.

На российскую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.

Укрзализныця транспорт поезда обстрелы железная дорога
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
