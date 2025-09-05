Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Зеленский прокомментировал

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия фактически блокирует вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Зеленский отметил, что не видит причин для блокирования вступления Украины в Европейский Союз со стороны Венгрии. По его словам, страна выполняет все рекомендации блока.

Украинский лидер отметил, что этот вопрос обсуждали во время разговора с лидером США Дональдом Трампом, который пообещал работать над разблокированием процесса вступления.

Напомним, на брифинге Зеленский сообщил, что после завершения войны Украина планирует перевооружиться.

Ранее глава государства отметил, что страна готовит новую систему безопасности, способную подтолкнуть Россию к миру.