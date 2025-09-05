Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вступление в ЕС — Зеленский высказался о блокировании Венгрии

Вступление в ЕС — Зеленский высказался о блокировании Венгрии

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:00
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС — Зеленский прокомментировал
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что Венгрия фактически блокирует вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга в Ужгороде в пятницу, 5 сентября.

Реклама
Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Зеленский отметил, что не видит причин для блокирования вступления Украины в Европейский Союз со стороны Венгрии. По его словам, страна выполняет все рекомендации блока.

Украинский лидер отметил, что этот вопрос обсуждали во время разговора с лидером США Дональдом Трампом, который пообещал работать над разблокированием процесса вступления.

Напомним, на брифинге Зеленский сообщил, что после завершения войны Украина планирует перевооружиться.

Ранее глава государства отметил, что страна готовит новую систему безопасности, способную подтолкнуть Россию к миру.

Владимир Зеленский Европейский союз Венгрия Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации